Genoa: Perin tra Juve e Napoli, pazza idea Younes, Mandragora il ritorno

Sarà la destinazione di Mattia Perin a tenere banco in questo mese che ci porta all'apertura del calciomercato 2018 del Genoa. Il numero 1 rossoblù è conteso da Juventus e Napoli con i bianconeri favoriti per l'acquisto dell'erede naturale di Buffon.

Ma non si tratta dell'unico nome caldo del mercato del Grifone, la pazza idea si chiama Younes, genio e sregolatezza che si è messo in luce con l'Ajax, dentro e fuori dal campo.

POSSIBILI CESSIONI Perin sicuro partente, Juve in pole. Si lavora per la permanenza di Bertolacci, ma il suo futuro a Genova non è poi così scontato. Laxalt può essere la partenza importante, su di lui c'è il Milan.

POSSIBILI ACQUISTI Dopo Criscito il Genoa lavora su un centrocampista, soprattutto qualora Bertolacci non dovesse restare. Nella trattativa Perin, la Juventus potrebbe prestare al Grifone uno tra Sturaro (difficile) o Mandragora (più probabile), in terza istanza l'attaccante Kean. Ma la pazza idea si chiama Younes, talento tedesco dell'Ajax. Il giocatore, testa caldissima, potrebbe già avere firmato col Napoli, che lo girerebbe in prestito al Genoa, ma c'è da chiarire l'inserimento del Wolfsburg. In difesa occhi su Zampano del Pescara.