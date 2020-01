Genoa: colpo di scena Masiello, sorpasso alla Samp, Saponara al Lecce

Colpo di scena sul fronte Andrea Masiello. Il difensore dell'Atalanta, dato vicinissimo alla Sampdoria per rimpiazzare l'infortunato Alex Ferrari e l'indeciso Lorenzo Tonelli, potrebbe arrivare sì a Genova, ma sponda rossoblù. Per lui si tratterebbe di un ritorno avendo disputato ben 19 gare nella stagione 2007/2008. Da lì il suo passaggio al Bari e il noto coinvolgimento nella brutta vicenda calcioscommesse, dato che fa storcere il naso ai tifosi rossoblucerchiati per un suo eventuale arrivo.

Qualora fosse Genoa si andrebbe ad ampliare “l'operazione nostalgia” in casa rossoblù dopo i ritorni di Behrami, Perin e Destro. E non finirebbe qui visto che continua il pressing del Genoa su Iago Falque. Il giocatore è chiuso a Torino dai vari Belotti, Zaza, Verdi e Berenguer, sono solo quattro le presenze totalizzate finora con i granata.

Sul fronte cessioni è ormai fatta per il passaggio di Riccardo Saponara al Lecce. Sono arrivate anche le sue prime dichiarazioni «Faccio le visite, poi sono a disposizione. Ho parlato con diversi ragazzi e tutti mi hanno parlato bene di questa società. Forza Lecce».