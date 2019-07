Genoa: presentata la nuova maglia, cambia lo sponsor tecnico

Il Genoa presenta la nuova maglia per la stagione 2019-2020. Cambia lo sponsor tecnico, sarà Kappa a vestire il Grifone. Una prima maglia fedele alla tradizione, con il rosso e blù, ma anche, come recita il comunicato stampa "slanciata verso il futuro, grazie ai materiali performanti e innovativi utilizzati dal nuovo sponsor tecnico".

Svelata la prima maglia, ma non la seconda, che verrà presentata in concomitanza con le prime amichevoli, così come la terza. Presentate invece le due casacche dei portieri, verde e gialla con un grifone stilizzato. La maglia è stata svelata attraverso un cortometraggio in cartoon con protagonista Grifo, la nuova mascotte del Club.