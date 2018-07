Genoa: tutto pronto per Madgeburgo e Swansea

Mentre è il calciomercato a farla da padrone, il Genoa si prepara al triangolare di lusso in programma sabato 21 luglio in Germania: Magdeburg e Swansea le due avversarie del Grifone per l'Interwetten Sommer Cup 2018.

Il Grifone è pronto infatti a volare a Berlino per poi raggiungere in pullman Magdeburgo. Out Sandro, Bessa e Pereira, si gioca alla MDCC Arena contro i tedeschi padroni di casa e i gallesi dello Swansea, appena retrocessi in Championship. Proprio il match con i gallesi, che avrà inizio alle 14, aprirà le sfide sulla base di un’ora di gioco. Il Grifone disputerà poi la terza partita alle 16:30 con l’1. Fc Magdeburgo, squadra di 2.Bundesliga, la Serie B tedesca.

Intanto va a gonfie vele la campagna abbonamenti 2018-2019, cinquemila titoli stagionali venduti in soli cinque giorni. La vendita libera avrà inizio a partire dal 1° agosto. Tra un un mese il campionato prende il via. Con il debutto in casa al Ferraris.