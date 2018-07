Genoa: triangolare al Magdeburgo, ma Piatek incanta subito

Una sconfitta e una vittoria ai rigori, questo il bilancio del triangolare disputato dal Genoa in Germania contro i padroni di casa del Magdeburgo, militanti nella B tedesca, e i gallesi dello Swansea, appena retrocessi in Championship.

1-1 nella prima gara dove il Genoa scopre il talento di Piatek, subito in gol, prima del pareggio di McBurnie allo scadere per lo Swansea. Dal dischetto sarà festa rossoblù. Nella seconda sfida successo ai rigori per i tedeschi contro lo Swansea (0-0 nei tempi regolamentari), mentre la terza sfida ha visto i tedeschi vincere 2-0 su un Grifone molto sperimentale.

Niente drammi, il Genoa scopre di avere in casa un campioncino come Piatek, mentre il mercato potrebbe portare il giovane Chaija dal Novara. E' derby con la Samp per Pjaca, ma la Fiorentina resta in vantaggio.