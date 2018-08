Genoa-Lecce, probabili formazioni: le scelte di Ballardini in Coppa Italia

La stagione del Genoa di Ballardini si apre sabato 11 agosto 2018 alle ore 21.15 allo stadio Lugi Ferraris di Genova con Genoa-Lecce, anticipo del terzo turno di Coppa Italia. Chi si qualifica sfiderà la vincente di Entella Salernitana nel quarto turno. della competizione. Grifone sulla carta favorito, ma occhio al Lecce, neopromosso in Serie B e allenato dall'ex Liverani. Nel turno precedente i Salentini hanno eliminato il FeralpiSalò vincendo 1-0 ai tempi supplementari grazie al gol di Palombi.

I dubbi di Ballardini

A livello di formazione da sciogliere il dubbio tattico legato a Criscito, legato anche alla scelta del modulo. L'ex Zenit potrebbe fare il terzino sinistro, ma anche giocare leggermente più alto. A destra invece Lakicevic sembra preferito a Pedro Pereira, almeno queste le indicazioni arrivate dalle amichevoli estive. Davanti ipotesi tridente con Kouamé, Pandev e Piatek come in occasione del match contro l'Albissola oppure coppia formata da Lapadula e Piatek come nell'amichevole contro il Montpellier. A livello di infermeria miglioramenti per Romulo, lavoro a parte per Medeiros, Romero e Sandro

Genoa-Lecce probabili formazioni

Genoa: Marchetti; Gunter, Spolli, Criscito; Lazovic, Hiljemark, Rolon, Lakicevic; Piatek, Kouamé, Pandev. All. Ballardini.

Lecce: Vigorito; Lepore, Cosenza, Marino, Calderoni; Haye, Arrigoni, Mancosu; Falco; Palombi, Pettinari. All. Liverani.

Arbitro: Federico La Penna di Roma

Calcio d'inizio: ore 21.15 stadio Luigi Ferraris.