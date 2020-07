Genoa-Lecce, probabili formazioni: Criscito e Pandev dal primo minuto, sette diffidati

Si avvicina il momento cruciale della stagione. Domenica il Genoa ospita il Lecce, solo un punto separa le due squadre in classifica. Mercoledì il derby con la Sampdoria, con ben 7 diffidati in campo contro i salentini. Nicola avrà il suo bel da fare per decidere la formazione, ma sembra volersi affidare ai veterni, Criscito e Pandev, per vincere una partita fondamentale.

QUI GENOA Nicola si affida a Criscito, alla sua prima da titolare dopo l'infortunio, e Goran Pandev, lasciato inizialmente in panchina nella disfatta di Torino. Occhio ai diffidati in vista derby, sono ben sette: proprio Pandev, Masiello, Ghiglione, Zapata, Cassata, Favilli e Goldaniga. Un giallo vorrebbe dire saltare la sfida con la Samp. Nicola non dovrebbe però fare calcoli, troppo importante il match con Lecce. Confermato il 3-4-3 con Iago sulla trequarti dietro a Pandev e probabilmente Pinamonti. Biraschi, nonostante la pessima prestazione di Torino, ci sarà. A sinistra Criscito. In mezzo Behrami e Schone nonostante Sturaro sia pienamente ristabilito.

QUI LECCE Sfida fondamentale, neanche a dirlo, anche per il Lecce, reduce dal pesante ko interno con la Fiorentina. Sfida da ex per Liverani che ha tantissimi dubbi di formazione. Potrebbe esserci dal primo minuto l'ex Saponara con Mancosu dietro a Babacar, preferito all'altro ex, Lapadula. Out Rossettini, spinge per il rientro Calderoni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Criscito, Schone, Behrami, Biraschi; Iago Falque; Pandev, Pinamonti. All. Nicola.

LECCE: Gabriel; Rispoli, Paz, Lucioni, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu, Saponara; Babacar. All. Liverani.

Arbitro: Doveri.

Calcio d'inizio: domenica ore 19.30, stadio Luigi Ferraris, Genova.