Lecce-Genoa, probabili formazioni: più Favilli che Pinamonti, rischia anche Schone

Partita delicatissima all'ora di pranzo. Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, il Genoa si prepara alla fondamentale sfida salvezza di domenica a Lecce. Servono punti, Thiago Motta valuta novità dopo il ko interno col Torino e il successo sofferto in Coppa contro l'Ascoli.

QUI GENOA Assenti in cinque, Saponara, Gumus, Lerager, Zapata e Kouamè. Sfida a due in attacco con Favilli favorito su Pinamonti, ma Thiago potrebbe sorprendere tutti lasciando ancora una volta in panchina Schone con Radovanovic titolare. Biraschi preme per un posto al fianco di Romero, Criscito e Ghiglione terzini. Sturaro ormai inamovibile.

QUI LECCE Squalificati gli ex Rossettini e Lapadula, in attacco l'altro ex Liverani schiererà Falco e Babacar con Shakhov alle loro spalle. Dubbi a centrocampo, un altro ex, Tachtsidis sfida Petriccione per una maglia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LECCE: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell'Orco, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Shakhov; Babacar, Falco. All. Liverani.

GENOA: Radu; Criscito, Romero, Biraschi, Ghiglione; Cassata, Radovanovic, Sturaro; Agudelo, Pandev, Favilli. All. Thiago Motta.

Arbitro: Rocchi.

Calcio d'inizio: domenica 8 dicembre, ore 12.30, stadio Via del Mare, Lecce.