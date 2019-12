Lecce-Genoa 2-2, le pagelle: Pandev che magia, Thiago sul banco degli imputati

Harakiri Genoa. Leggi un punto a Lecce, ma in realtà i punti sono due, ma quelli persi. Il Grifone va sul doppio vantaggio al Via del Mare, ma si fa rimontare prendendo due gol e perdendo due uomini, che con il derby alle porte non è una gran notizia (qui la cronaca e video del match). Partita dai due volta, ma pesa il cambio di Thiago Motta che sostituisce Schone e non un Agudelo già ammonito e già in confusione vista la giovane età. Il rosso è anche un po' colpa dell'allenatore.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.