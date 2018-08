Genoa-Lecce 4-0: Piatek da favola, poker da record in Coppa

Tutti pazzi per Piatek. Incredibile prima gara ufficiale del polacco che realizza tutti i gol del Genoa nel secco 4-0 con cui il grifone elimina il Lecce al terzo turno di Coppa Italia. C'è di più, tutti e quattro i gol dell'ex Cracovia vengono realizzati nel primo tempo; se non è un record poco ci manca, di certo è lo è per la storia del Genoa visto che nessun giocatore rossoblu aveva mai firmato quattro reti con il Grifone in Coppa Italia.

Una sola squadra in campo al Ferraris, primo gol del polacco di testa, la specialità della casa; il raddoppio arriva dopo aver scartato Vigorito; tris ancora di testa su cross di uno scatenato Kouamè e poker ancora una volta di testa sugli sviluppi di un corner. Mamma mia che Piatek.

Nella ripresa è pura accademia, il risultato non cambierà più. Genoa qualificato al turno successivo dove incontrerà la vincente di Entella Salernitana. Ora testa al campionato, domenica si inizia, contro il Milan di Higuain. Ma con un Piatek così è lecito sognare.