Genoa-Lazio, probabili formazioni: scocca l'ora di Iago Falque, torna Schone

Dopo due vittorie consecutive, il Genoa è attesa da un vero e proprio banco di prova. Sfida ai limite dell'impossibile domenica a pranzo, al Ferraris arriva la lanciatissima Lazio, reduce dal colpaccio sull'Inter che ha portato i biancocelesti al secondo posto in classifica.

Brutte notizie per Nicola che perde fino a fine stagione Radovanovic, per lui è arrivata la conferma dalle rottura del crociato. Dovrebbe però rientrare Schone e scocca l'ora di Iago Falque.

QUI GENOA Sturaro squalificato, Radovanovic infortunato, Behrami non al meglio. Problemi a centrocampo per Nicola che dovrebbe recuperare Schone, Cassata e l'acciaccato Behrami a completare il reparto. Potrebbe scoccare l'ora di Iago Falque, a farne le spese sarà Pinamonti. Difesa confermata rispetto a Bologna, Biraschi, Masiello e la rivelazione Soumaoro.

QUI LAZIO Squalificato Luiz Felipe, ci sarà Patric in difesa con Acerbi e Radu. Dubbi per Inzaghi in attacco, ma questa volta Correa dovrebbe scalzare Caicedo. Jony titolare a sinistra, Lazzari in vantaggio su Marusic a destra. Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto intocabbili a centrocampo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Cassata, Schone, Behrami, Criscito; Pinamonti (Iago Falque), Sanabria. All. Nicola

LAZIO: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. Inzaghi S.

Arbitro: Maresca.

Calcio d'inizio: domenica 23 febbraio ore 12.30 stadio Luigi Ferraris.