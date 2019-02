Genoa-Lazio, probabili formazioni: Rolon scalza Bessa e Veloso, rientra l'ex Immobile

Si avvicina il match di campionato contro la Lazio. Il Genoa cerca il quarto risultato utile consecutivo approfittando di una Lazio reduce dal ko di Europa League e falcidiata dalle assenze. Ma dovrebbe esserci l'ex Ciro Immobile.

QUI GENOA Torna Romero al centro della difesa, ma i dubbi sono sia sul modulo che sul centrocampo. In caso di probabile 4-3-3 Rolon scalzerebbe sia Veloso che Bessa e al centro farebbe compagnia a Lerager e Radovanovic con Lazovic nel tridente. Altrimenti 4-4-2 con Bessa largo. In attacco ovviamente Kouamè e Sanabria

QUI LAZIO Quante assenze per Inzaghi. In coppa si sono fermati anche Parolo e Luis Alberto, qualche timida speranza per Milinkovic-Savic. Dovrebbe farcela Immobile, non una gran notizia per la difesa rossoblù. In campo anche l'ex Romulo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Rolon, Radovanovic, Lerager; Lazovic, Sanabria, Kouamè. All. Prandelli.

LAZIO: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Romulo, Cataldi, Lucas Leiva, Lulic, Durmisi; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

Arbitro: Banti.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.