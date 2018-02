Lazio-Genoa, probabili formazioni: Izzo e Taarabt non convocati, idea Bessa dall'inizio

Nuovo Monday Night per il Genoa, lunedì sera il Grifone fa visita alla Lazio dell'ex Ciro Immobile, ma quanti problemi per Ballardini. Out lo squalificato Spolli oltre agli infortunati Veloso, Izzo e Taarabt. Difesa da inventare, occhio ai nuovi che chiedono spazio a centrocampo.

QUI GENOA Rossettini, Biraschi e Zukanovic dovrebbero formare una difesa inedita, Laxalt e Rosi sulle fasce, al posto di Veloso uno tra Bessa e Omeonga, ma non è da escludere l'impiego di Hiljemark, appena tornato dal prestito in Grecia. In attacco Galabinov in vantaggio su Lapadula per affiancare Pandev.

QUI LAZIO Due squalificati anche nella Lazio, Lulic e Milinkovic-Savic, spazio a Lukaku e Felipe Anderson. Immobile recupera e ci sarà, dubbi invece su De Vrij.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio: Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Lucas, Parolo, Lukaku; Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile. All. Inzaghi.

Genoa: Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Omeonga (Bessa), Rigoni, Bertolacci, Laxalt; Galabinov, Pandev. All. Ballardini.

Arbitro: Maresca.

Calcio d'inizio: lunedì ore 20.45, stadio Olimpico, Roma.