Lazio-Genoa, probabili formazioni: Pinamonti e Schone a rischio, torna Biraschi

Dopo lo scialbo pareggio interno con il Bologna, il Genoa fa visita alla Lazio con l'obiettivo di tornare a vincere. Andreazzoli valuta ancora una volta un ampio turnover, questa volta rischiano Schone, Pinamonti e Barreca, mentre in difesa torna Biraschi.

QUI GENOA Biraschi in difesa al posto di Zapata, con lui Romero e Criscito, con il capitano che non è però al meglio. Pajac insidia Barreca, Ghiglione sulla destra. Saponara insidia Schone, mentre Favilli potrebbe rilevare Pinamonti.

QUI LAZIO Recupera Radu, torna Lulic. Tanti cambi anche per Inzaghi, in attacco ci sarà Caicedo al fianco di Immobile. Marusic titolare visto che è squalificato in Europa League.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO: Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone (Radovanovic), Lerager, Barreca; Saponara; Pinamonti (Favilli), Kouamè. All. Andreazzoli.

Arbitro: Pairetto.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Olimpico, Roma.