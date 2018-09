Lazio-Genoa 4-1, le pagelle: Piatek come Shevchenko, ma la difesa è un incubo

Non basta un Piatek da record, il Genoa continua a fare acqua in trasferta e dopo i cinque gol subiti dal Sassuolo ne incassa quattro dalla Lazio (qui la cronaca). Quinto gol in A per Piatek alla quarta presenza nella massima serie, per risalire ad un simile risultato bisogna scomodare un certo Shevchenko ai tempi del Milan. Bene il polacco e Kouamè una volta in campo, malissimo la difesa e soprattutto un Bessa sempre fuori dal gioco.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.