Lazio-Genoa 1-2: Grifone più forte del Var, colpaccio in extremis all'Olimpico

Che colpaccio. Il Genoa vince 2-1 a Roma grazie alla rete allo scadere di Laxalt dopo che pochi minuti prima il Var aveva negato la gioia del gol allo stesso uruguayano. Primo tempo senza reti, ma ben giocato dai ragazzi di Ballardini. Nella ripresa botta e risposta Pandev/Parolo prima delle due reti di Laxalt. Tre punti d'oro, il Genoa scavalca Sassuolo e Chievo e aggancia il Cagliari.

Ballardini sorprende mandando in campo dal primo minuto due nuovi arrivi, Pedro Pereira sulla destra e Hiljemark centrocampista centrale. In attacco Galabinov preferito a Lapadula. Primo tempo avaro di emozioni, Lazio pericolosa con Luis Albero, rossoblù che rispondono proprio con Hiljemark, ma all'intervallo è giustamente 0-0.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Ripresa nettamente più viva e dopo dieci minuti il Genoa passa in vantaggio: lancio lungo per Rigoni che scatta sulla destra, servizio al centro per Galabinov che fa sponda a Pandev, il macedone non perdona la sua ex squadra. 1-0 Grifone. Il vantaggio dura però pochissimo, perché dopo quattro minuti la Lazio trova il pareggio: cross basso di Caceres, sbuca Parolo che di esterno fa un gran gol: 1-1. La Lazio inizia a premere, Ballardini manda in campo Medeiros, ma a dieci dal termine arriva l'episodio che farà discutere con il gol di Laxalt annullato dal Var per presunto fallo di mano. Rischia di essere una nuova settimana di polemiche e invece ci pensa ancora lui, Laxalt, al 92' a siglare il gol che fa dimenticare tutto concretizzando di testa un cross di Hiljemark. Questa volta il Var non può intervenire. Vince il Genoa 2-1, colpaccio dell'ex Ballardini.

TABELLINO E VOTI

Lazio-Genoa 1-2

Reti: 55' Pandev, 59' Parolo, 92' Laxalt

Lazio: Strakosha 6; Radu, De Vrij 5.5, Caceres 5; Lukaku 5.5 (83' Patric sv), Murgia 5.5 (70' Nani 5.5), Lucas 6, Parolo 6.5, Marusic 5.5 (70' Felipe Anderson 5.5); Luis Alberto 5, Immobile 5. All. Inzaghi 5.

Genoa: Perin 6; Biraschi 6.5, Rossettini 6.5, Zukanovic 6; Pereira 7 (83' Lazovic sv), Rigoni 6 (65' Medeiros 6), Bertolacci 6.5, Hiljemark 6.5, Laxalt 7; Galabinov 6, Pandev 7 (87' Bessa sv). All. Ballardini 7.

Arbitro: Maresca.

Note: ammonito Rossettini.