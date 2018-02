Lazio-Genoa 1-2, le pagelle: Laxalt decisivo, ed è subito un bel Pereira

Che Genoa. Il Grifone supera 2-1 a Roma la Lazio con un gol in extremis di Laxalt, vendicando la rete annullata pochi minuti prima allo stesso con il Var (qui la cronaca del match). Prova convincente per i ragazzi di Ballardini, brillano soprattutto i nuovi con Pedro Pereira e Hiljemark su tutti. Bena l'ex Pandev e Laxalt, non solo per il gol.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.