Genoa-Lazio 2-1, le pagelle: Criscito che gol, Sanabria imita Piatek

Vittoria esaltante del Genoa che in rimonta supera 2-1 la Lazio con i gol di Sanabria e di Criscito all'ultimo respiro (qui la cronaca e video dei gol). Primo tempo sottotono, nella ripresa sale in cattedra il Grifone con Sanabria che realizza il terzo gol in quattro gare e la prima rete stagionale di capitan Criscito che vale tre punti d'oro.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.