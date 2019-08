Genoa, ecco Schone: bagno di folla all'aeroporto

Ancora non ha dimostrato quello che è capace di fare, ma già i tifosi lo adorano. Stiamo parlando di Lasse Schöne, atterrato oggi all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Per lui un bagno di folla con cori da stadio. Domani il centrocampista ex Ajax effettuerà le visite mediche e poi firmerà un contratto biennale da 1,8 milioni di euro a stagione, con opzione per il terzo anno.

Il Genoa verserà nelle casse dell'Ajax 1,5 milioni di euro per il classe 1986, reduce da una stagione esaltante con i lancieri. «Ho scelto il Genoa per vari motivi: su tutti il club e la città, una combinazione perfetta anche per la mia famiglia», le prime parole del neo acquisto rossoblù.

Domani la squadra partirà per l'Emilia dove nel tardo pomeriggio sosterrà il primo allenamento al centro sportivo “La Pratina” di Cavriago, centro di gravità del Grifone sino al 10 agosto per la terza fase di allenamenti. Il Grifone disputerà giovedì 8, allo stadio Mirabello (ore 20.45), l'amichevole con la Reggiana. Il giorno seguente a Cavriago una partita contro la Massese (calcio d'inizio alle 18).