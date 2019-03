Genoa-Juventus, probabili formazioni: dubbi Pereira e Bessa, Cristiano Ronaldo non c'è

Domenica da big-match al Ferraris. Genoa-Juventus, si gioca all'ora di pranzo. Il Grifone sogna il colpaccio dopo che la Juventus ha compiuto l'impresa del mese travolgendo 3-0 l'Atletico Madrid e conquistando i Quarti di Champions League. Un calo di tensione sarebbe inevitabile, con Allegri che non convoca Cristiano Ronaldo.

QUI GENOA Dubbi per Prandelli, Pereira in vantaggio su Biraschi per il ruolo di terzino destro. Bessa si gioca un posto a centrocampo con Rolon. Tridente con Kouamè, Sanabria e Lazovic. Tra i pali torna Radu.

QUI JUVE Non convocato Cristiano Ronaldo, mentre il giovane Kean è in vantaggio su Mandzukic. Dal primo minuto anche Pjanic e Cancelo, in porta l'ex Perin, alla prima al Ferraris contro il Genoa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Radu; Pereira, Zukanovic, Romero, Criscito; Bessa, Lerager, Radovanovic; Lazovic, Sanabria, Kouamè. All. Prandelli.

JUVENTUS: Perin; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Dybala. All. Allegri.

Arbitro: Di Bello.

Calcio d'inizio: domenica ore 12.30, stadio Luigi Ferrarias, Genova.