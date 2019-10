Juventus-Genoa: Agudelo e Pandev reclamano spazio, Kouamè titolare

Non c'è tempo per "sedersi" sull'esaltante vittoria col Brescia, il Genoa torna già in campo, mercoledì sera è atteso dal turno infrasettimanale e non poteva davvero esserci gara più difficile: Juventus-Genoa. L'anno scorso miracoloso 1-1 firmato Bessa, era il Genoa di Juric, quest'anno Thiago Motta, dopo l'esordio da Re Mida, cerca un nuovo colpaccio. Ma nei bianconeri probabilmente tornerà un certo Cristiano Ronaldo.

QUI GENOA Gli eroi di sabato sera reclamano spazio. Kouamè dovrebbe giocare titolare al posto di Gumus e al fianco di Pinamonti. Pandev ha ottime chances per giocare sulla trequarti per Cassata, Agudelo sfida Lerager. Confermato Ankersen terzino sulla sinistra, a desta Ghiglione è insidiato da Biraschi.

QUI JUVE C'è grande curiosità per la Juve che sfiderà il Genoa. Dovrebbe tornare titolare Cristiano Ronaldo, con lui più Dybala che Higuain, visto che l'ex Napoli non è al meglio. Bernardeschi completa il tridente. In difesa gioca Demiral, rifiaterà uno tra Bonucci e De Ligt. In porta tocca a Buffon. Pjanic infortunato, a centrocampo Khedira, Bentancur e Matuidi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Danilo; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

GENOA: Radu; Ankersen, Romero, Zapata, Ghiglione; Schone, Radovanovic, Agudelo; Pandev, Kouamè, Pinamonti. All. Thiago Motta.

Arbitro: Giua.

Calcio d'inizio: mercoledì 30 ottobre, ore 21.00, Allianz Stadium, Torino.