Juventus-Genoa, probabili formazioni: Monday Night allo Stadium, riecco Veloso e Taarabt

Dopo la pausa il Genoa inizia con un match da urlo. Posticipo del lunedì sera, Juventus-Genoa, si torna allo Stadium dopo neanche un mese, dopo quella sfida di Coppa Italia che aveva lasciato non poco amaro in bocca ai ragazzi di Ballardini. Il tecnico recupera alcuni pezzi importanti, ma sono tanti i dubbi.

QUI GENOA Squalificato Zukanovic, ma c'è di nuovo Izzo nel pacchetto arretrato con Rossettini e l'inamovibile Spolli. A centrocampo si rivede Veloso in compagnia di Bertolacci e Rigoni, Laxalt e Rosi sugli esterni. Dubbi in attacco, Taarabt recuperato, al suo fianco Lapadula parte in vantaggio su Pandev.

QUI JUVE Dybala non ci sarà, con lui assenti anche Buffon, Marchisio e Cuadrado. Tridente formato da Higuain, Douglas Costa e Mandzukic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All. Allegri.

Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Rossettini, Spolli; Rosi, Veloso, Bertolacci, Rigoni, Laxalt; Taarabt, Lapadula. All. Ballardini.

Arbitro: Di Bello.

Calcio d'inizio: lunedì sera, ore 20.45, Allianz Stadium, Torino.