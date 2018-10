Juventus-Genoa, probabili formazioni: il ritorno di Juric, ecco le sue scelte

Parola al campo. Dopo il terremoto che ha portato all'esonero di Ballardini e al ritorno di Juric sulla panchina del Grifone, il Genoa è atteso dalla prima sfida ufficiale dopo l'avvicendamento. Non poteva esserci "esordio" peggiore per il neo tecnico rossoblù, sabato Piatek e compagni sfidano la Juventus a Torino in quello che sembra essere un match a dir poco proibitivo. Quali saranno le prime scelte del tecnico?

QUI GENOA Si rivedono tra i convocati Lisandro Lopez, Rolon e soprattutto Lapadula, uno dei pochi che sembra essere rigenerato dopo il cambio tecnico. In porta Juric potrebbe preferire l'esperienza di Marchetti alla gioventù di Radu, in difesa Lisandro dovrebbe scalzare Spolli, per il resto tutto uguale alla gestione Ballardini con Piatek regolarmente in attacco insieme a Kouamè.

QUI JUVE Riposo in vista per Alex Sandro e Dybala. Torna invece Douglas Costa dopo la squalifica, ci sarà lui nel tridente con Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Matuidi, Pjanic e Can a centrocampo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Matuidi, Pjanic, Can; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All. Allegri.

GENOA: Marchetti; Lisandro Lopez, Biraschi, Criscito; Romulo, Hiljemark, Bessa, Sandro, Lazovic; Kouamè, Piatek. All. Juric.

CALCIO D'INIZIO: Sabato ore 18.00, Juventus Stadium, Torino.