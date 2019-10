Juventus-Genoa 2-1, le pagelle: Kouamè ancora in gol, Schone sale in cattedra

Non basta un gran bel Genoa. La rivoluzione di Thiago Motta porta un'altra grande prestazione, ma questa volta zero punti contro i campioni d'Italia della Juventus che la spuntano nel recupero in 11 contro 10 con un rigore di Cristiano Ronaldo (qui la cronaca e video del match). Ottima gara di Kouamè, ancora in gol, e finalmente sale di livello Schone, con Agudelo a fianco a lui. Cassata ingenuo, ma l'espulsione è troppo severa.

