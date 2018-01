Juventus-Genoa 1-0: buona ripresa, ma manca il gol, Grifone ko a testa alta

Solito Genoa di Ballardini, ma questa volta la prova tutta difesa non è bastata. Il Grifone cede 1-0 alla Juventus, ma esce dallo Stadium a testa alta. Poche occasioni da gol, decide il match la rete in avvio di gara di Douglas Costa, ma nella ripresa c'è stata la reazione, se non altro dal punto di vista caratteriale dei rossoblù. Vittoria meritata dei bianconeri, ma è un Genoa che esce dal campo a testa alta. Ora serve concentrarsi per la sfida di domenica in casa contro l'Udinese.

Ballardini sceglie Omeonga a sorpresa, Pandev preferito a Lapadula in attacco. E' subito una Juve aggressiva e dopo 16 minuti arriva il vantaggio, Douglas Costa vince il contrasto con Bertolacci e allarga per Mandzukic, uno-due e il brasiliano trafigge Perin. Interviene il Var, ma l'arbitro convalida, c'è Laxalt a tenere in gioco l'ex Bayern Monaco. Solo Juve, Pjanic e Mandzukic sfiorano il raddoppio, il Genoa si difende, ma non riesce mai ad essere pericoloso. 1-0 a fine primo tempo.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa Ballardini osa qualcosa in più, dentro Galabinov per Rigoni. Genoa più propositivo, la Juve ha le occasioni con Pjanic e soprattutto al 64' con Higuain, ma è prodigioso il salvataggio sulla linea di Izzo. Altro cambio, fuori Taarabt, dentro Lazovic. La Juve risponde con l'ex Sturaro per Khedira. Il Genoa prende coraggio, ma non riesce mai seriamente ad impensierire Szczesny. Entra anche Lapadula, il Grifone guadagna terreno, ma l'occasione migliore è della Juve ancora una volta con Pjanic. Sarà l'ultima occasione del match. Vince la Juve, ma è un Genoa che esce dallo Stadium a testa alta.

TABELLINO E VOTI

Juventus-Genoa 1-0

Rete: 16' Douglas Costa

Juventus: Szczesny 6; Alex Sandro 6 (76' Asamoah sv), Chiellini 6, Benatia 6, Lichtsteiner 6.5 (85' Barzagli sv); Matuidi 5.5, Pjanic 6, Khedira 5.5 (70' Sturaro 6); Douglas Costa 7, Mandzukic 6.5, Higuain 5.5. All. Allegri 6.

Genoa: Perin 6; Rossettini 5.5, Spolli 5, Izzo 6.5; Rosi 6, Rigoni 5 (46' Galabinov 6), Omeonga 6, Bertolacci 5.5, Laxalt 5.5; Taarabt 5 (68' Lazovic 6), Pandev 5.5 (77' Lapadula sv). All. Ballardini 6.

Arbitro: Di Bello.

Note: ammoniti Perin, Galabinov, Pandev, Spolli, Rosi e Alex Sandro.