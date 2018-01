Juventus-Genoa 1-0, le pagelle: Izzo tiene i suoi in vita, serataccia per Spolli

Una buona ripresa non basta al Genoa per uscire indenne dallo Stadium. Vince la Juventus col minimo sforzo, 1-0, decisiva la rete di Douglas Costa in avvio di match (qui la cronaca del match). Grifone alla pari nella ripresa con i bianconeri, ma mai seriamente pericolosi, ottima la prova di Izzo, in difficoltà i vari Spolli e Rigoni, decisiva la posizione di Laxalt sul gol del brasiliano.

