Genoa, Preziosi smentisce tutti: «Ampia fiducia a Juric»

Enrico Preziosi rompe il silenzio. Dopo la sconfitta col Napoli e le notizie che davano per imminente l'esonero di Ivan Juric in favore di Igor Tudor ci pensa il presidente rossoblù a ribadire la fiducia all'attuale tecnico del Genoa.

"Ampia fiducia a Ivan Juric". Ha dichiarato il presidente del Grifone, noncurante del clima intimidatorio nei suoi confronti. Il tecnico martedì guiderà regolarmente l'allenamento in vista del prossimo impegno, non uno qualunque, il derby, in programma domenica 25 novembre alle ore 20.30.