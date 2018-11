Inter-Genoa probabili formazioni: Criscito squalificato, Pandev insidia Kouamè

Non c'è tempo per rifiatare, gli scherzi del calendario faranno scendere in campo il Genoa nuovamente a San Siro, sabato nell'anticipo delle 15.00 il Grifone cerca riscatto contro la lanciatissima Inter di Spalletti. Il ko in extremis di mercoledì sera contro il Milan fa ancora male, Juric dovrà fare a meno di Criscito squalificato, ma ritrova Romero.

QUI GENOA Out Criscito, rientra Romero, confermato quindi Zukanovic nel pacchetto arretrato insieme a Biraschi. I dubbi sono a centrocampo e in attacco, Hiljemark potrebbe far rifiatare Bessa, Pandev Kouamè nonostante l'ottima prova dell'ex Cittadella a San Siro. Piatek cerca il primo gol sotto la gestione Juric.

QUI INTER Turnover massiccio per Spalletti in vista della sfida col Barcellona. DeVrij dal primo minuto, D'Ambrosio al posto di Vrsaljko, Gagliardini per Vecino, Candreva e Lautaro titolari. Icardi non si tocca.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER: Handanovic; Dalbert, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Perisic, Martinez, Candreva; Icardi. All. Spalletti.

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pereira, Romulo, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Piatek, Kouamè. All. Juric.

Arbitro: Valeri.

Calcio d'inizio: sabato 3 novembre ore 15.00, stadio Meazza, Milano.