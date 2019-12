Inter-Genoa, probabili formazioni: Thiago recupera tre uomini per la sfida a Conte

Si avvicina l'ultimo appuntamento del 2019 per il Genoa. Sabato il Grifone fa visita all'Inter di Antonio Conte, calcio d'inizio a San Siro alle ore 18.00. Thiago Motta recupera tre assenti del derby, Sturaro, Favilli e Agudelo, mentre è ancora ai box per squalifica l'ex Goran Pandev.

QUI GENOA Sturaro e Agudelo titolari, mentre Favilli insidia Pinamonti per il ruolo di prima punta. Criscito non è al meglio, ma dovrebbe recuperare. Insolite parole al miele di Thiago Motta in conferenza stampa per Schone, che dovrebbe essere titolare.

QUI INTER Antonio Conte senza centrocampo, Candreva sarà adattato nei tre in mezzo, con Borja Valero che dovrebbe recuperare. Lautaro squalificato, in attacco Politano in pole sul giovane Russo per affiancare Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Candreva, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Politano, Lukaku. All. Conte.

GENOA: Radu; Criscito, Romero, Biraschi; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Agudelo, Pinamonti. All. Thiago Motta.

Arbitro: Pairetto.

Calcio d'inizio: sabato 21 dicembre, ore 18.00 stadio Meazza, Milano.