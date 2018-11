Inter-Genoa 5-0: figuraccia a San Siro, e Piatek parte dalla panchina

Seconda gara a San Siro nel giro di tre giorni per il Genoa, seconda sconfitta, ma se contro il Milan si poteva parlare di sfortuna, lo stesso non si può di certo dire contro l'Inter. Vincono i nerazzurri in scioltezza con un umiliante 5-0 nonostante un massiccio turnover. Match chiuso in 16 minuti con le reti di Gagliardini e Politano. Lo stesso Gagliardini fa tris ad inizio ripresa, nel finale Joao Mario e Nainggolan fissano il pokerissimo. Decisione rivedibile di Juric che lascia in panchina Piatek con il Genoa che non si rende mai pericoloso. Difesa imbarazzante, errori su tutti i gol. Uno dei Genoa più brutti della stagione, Juric ancora senza vittorie e rischia di scoppiare il caso Piatek, ancora a secco con il neo tecnico rossoblù e relegato perfino in panchina.

Pessimo primo tempo del Genoa, la panchina di Piatek sorprende tutti ed eccetto alcune folate di Kouamè il Grifone è praticamente nullo. Attacco nulllo, difesa alquanto sbadata con un Inter molto rimaneggiato che passa in vantaggio al 14' con Gagliardini rimasto sul limite dell'offside in seguito a un flipper, 1-0. Pasticcio difensivo dopo due minuti e l'Inter chiude già i giochi con Politano che brucia Lazovic e deposita in rete. 2-0 al 16'. Ci sarebbe ancora mezz'ora, ma è più l'Inter a sfiorare il terzo che il Genoa il primo.

Nella ripresa nessun cambio e dopo quattro minuti l'Inter, sugli sviluppi di una rimessa laterale Gagliardini spizza per Perisic, Radu si supera, ma sulla ribattuta Gagliardini è lì a due passi, 3-0. Juric si scuote, dentro Piatek e fuori Pandev, ed è subito occasione Genoa con il colpo di testa del polacco lasciato inspiegabilmente in panchina. La gara però ormai ha poco da dire e nel finale arriva anche il poker firmato da Joao Mario e addirittura il pokerissimo del rientrante Nainggolan per il 5-0. Sarà una settimana di polemiche per Juric ancora senza vittorie.

TABELLINO E VOTI

INTER-GENOA 5-0

Reti: 14' e 49' Gagliardini,16' Politano, 91' Joao Mario, 93' Nainggolan

Inter: Handanovic 6; Dalbert 6.5, De Vrij 6, Skriniar 6.5, D'Ambrosio 5.5; Brozovic 6.5 (87' Nainggolan 6.5), Gagliardini 7; Perisic 6 (76' Valero 6), Joao Mario 7, Politano 7.5 (58' Keita 6.5); Lautaro Martinez 5.5. All. Spalletti 7.

Genoa: Radu 5.5; Biraschi 4.5, Romero 5, Gunter 4.5; Pereira 5.5, Romulo 6 (80' Omeonga sv), Sandro 5 (58' Veloso 4.5), Bessa 5.5, Lazovic 5; Pandev 5 (51' Piatek 6), Kouamè 6.5. All. Juric 4.

Arbitro: Valeri.

Note: ammoniti D'Ambrosio, Gunter, Martinez, Veloso e Sandro.