Inter-Genoa 5-0, le pagelle: difesa horror, ma il peggiore è Juric

Ci sono sconfitte, e sconfitte. Se mercoledì si poteva parlare di un Genoa beffato nel finale dal Milan e di una buona prestazione, lo stesso non si può dire per un pessimo Grifone che crolla 5-0 contro un Inter imbottita di seconde linee (qui la cronaca). Scelte a dir poco rivedibili di Juric, su tutte l'esclusione di Piatek dal primo minuto. Malissimo la difesa, si salvano in pochi, Kouamè il migliore.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.