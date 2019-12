Inter-Genoa 4-0, le pagelle: harakiri Thiago Motta, ma il peggiore è Romero

Il 2019 del Genoa termina con una delle più brutte prestazioni offerte fin qui dal Grifone. Secco 4-0 dell'Inter a San Siro in una gara mai in discussione. Doppietta di Lukaku e gol di Gagliardini e di Esposito su rigore. Thiago Motta vicino all'esonero (qui la cronaca e video del match). Difficile salvare qualcuno, Radu cerca di limitare i danni, Ghiglione tra i pochi da 6. Malissimo Romero, che avrebbe meritao il rosso già nel primo tempo. Ingenuità di Agudelo, attacco inconsistente come il centrocampo e le scelte di Thiago Motta ancora una volta lasciano qualche dubbio.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.