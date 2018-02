Genoa-Inter 2-0: Grifone spettacolare, gol e autogol da ex valgono il colpaccio

Genoa show. Nella gara numero 200 in Serie A per Ballardini il Grifone si regala la terza vittoria consecutiva battendo 2-0 l'Inter in un match a senso unico. Gol e soprattutto autogol degli ex, sblocca il match Ranocchia con un'autorete da Mai Dire Gol prima dell'intervallo, la chiude un indemoniato Pandev ad inizio ripresa. Nove punti in tre gare, chapeau Ballardini.

Ballardini sorprende tutti mandando in campo dal primo minuto Bessa al posto di Rigoni, con lui a centrocampo anche l'altro nuovo arrivo di gennaio, l'ormai inamovibile Hiljemark. Rosi a destra, in attacco Galabinov al fianco di Pandev. Primo tempo bellissimo del Grifone, che va subito vicino al gol con Pandev, su cui si salva Handanovic. All'11' ci pensa invece la traversa a salvare il portiere sloveno sempre su cross di uno scatenato Pandev. Meglio il Genoa, ma l'Inter reagisce con Karamoh e soprattutto con Candreva su cui è super Perin. Sembra avvicinarsi l'intervallo sul risultato di 0-0 e invece arriva il gol dell'ex che non ti aspetti, anzi, l'autogol dell'ex: ultimo minuto del primo tempo, cross in mezzo, Skriniar allontana al volo, ma lo fa colpendo Ranocchia, carambola e la palla si insacca. Esplode il Ferraris, 1-0 Genoa all'intervallo. Meritato.

Nella ripresa inizia bene il Genoa, che difende con ordine e cerca di ripartire. Ballardini cambia subito Bessa per Omeonga e dopo tre minuti, al 59', arriva il clamoroso raddoppio: Laxalt calcia dalla distanza, la palla arriva a Pandev che fulmina Handanovic. 2-0 Genoa, il Ferraris è una bolgia. Inter in totale confusione, dominio Genoa che vola diretto verso la terza vittoria consecutiva. Girandola di cambi, ma il risultato non cambia. Genoa 2 Inter 0. Che Grifone, che partita numero 200 per Ballardini.

TABELLINO E VOTI

Genoa-Inter 2-0

Reti: 45' Ranocchia (aut.), 59' Pandev

Genoa: Perin 6.5; Zukanovic 7, Spolli 6.5, Rossettini 6.5; Rosi 6, Bessa 5.5 (56' Omeonga 6), Hiljemark 6.5, Bertolacci 6.5, Laxalt 7; Galabinov 6 (77' Lapadula sv), Pandev 7.5 (80' Lazovic sv). All. Ballardini 8.

Inter: Handanovic 5; Cancelo 5, Ranocchia 4, Skriniar 4.5, D'Ambrosio 5; Gagliardini 5, Vecino 5 (61' Rafinha 6); Karamoh 5.5, Borja Valero 5 (77' Brozovic sv), Candreva 6 (77' Pinamonti sv); Eder 5. All. Spalletti 4.5.

Arbitro: Fabbri

Note: ammoniti Ranocchia