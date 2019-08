Genoa-Imolese, inizia l'era Andreazzoli: le probabili formazioni

Manca pochissimo ormai, venerdì sera inizia ufficialmente la stagione del nuovo Genoa di Aurelio Andreazzoli. Sul neutro di Chiavari (Ferraris non disponibile causa lavori) il grifone ospita la rivelazione Imolese nel terzo turno di Coppa Italia. La vincente troverà al quarto turno una tra Ascoli e Trapani. Si va verso il tutto esaurito al Comunale di Chiavari.

Calcio d'inizio alle ore 20.30, diramata la lista dei convocati del Genoa: Portieri: Marchetti, Radu, Jandrei. Difensori: Zapata, Barreca, Criscito, Biraschi, Romero, El Yamiq, Ghiglione.

Centrocampisti: Romulo, Lerager, Jagiello, Schone, Saponara, Radovanovic, Agudelo, Cassata. Attaccanti: Sanabria, Kouamè, Pinamonti, Favilli.

Out quindi Pandev e Gumus, indisponibili, e Hiljemark in aria di cessione. La formazione dovrebbe essere quella vista nelle ultime amichevoli, con Radu in porta, Zapata, Romero e Criscito in difesa, Barreca e Ghiglione esterni, Lerager Radovanovic e Schone a centrocampo. Saponara o Kouamè e Pinamonti in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Radu; Criscito, Zapata, Romero; Barreca, Schone, Lerager, Radovanovic, Ghiglione; Saponara, Pinamonti. All. Andreazzoli.

IMOLESE: Rossi; Tentoni, Checchi, Boccardi, Garattoni; Maniero, Provenzano, Valeau; Vuthaj, Padovan, Marcucci. All. Coppitelli.