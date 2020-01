Genoa: Iago Falque e Masiello sono tornati, è un Grifone sempre più vintage

Continua l'operazione nostalgia in casa Genoa. Dopo Behrami, Destro, Perin e Andrea Masiello torna anche Iago Falque. Il giocatore arriva con la soluzione del prestito secco fino a fine stagione. Bruciata la concorrenza della Spal.

Iago Falque torna a Genova dopo aver collezionato nella stagione 2014-2015 32 presenze e ben 13 reti.

Genoa attivissimo in entrata, ma resta una rosa ampia da sfoltire. Ancora da risolvere la situazione di Pinamonti, mentre sembra fatta per il passaggio di El Yamiq al Real Saragozza in prestito fino al termine della stagione. Nelle ultime ore di mercato saluterà anche Radu, direzione Parma o Nizza.