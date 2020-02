Genoa, Goldaniga si allena a parte: è originario di Codogno

La psicosi da coronavirus colpisce anche in casa Genoa. Edoardo Goldaniga, originario di Codogno, comune lombardo ormai noto ai più per il primo focolaio italiano del virus, è stato isolato per gli allenamenti settimanali dei rossoblù come comunica il Secolo XIX.

Il giocatore è stato in un primo momento sottoposto a tutti gli esami del caso, ma è risultato negativo. Tuttavia, a puro scopo precauzionale, non gli è stata consentita l'attività insieme agli altri compagni.