Genoa: Kouamè più grave del previsto, sospetta rottura del crociato

Guaio in casa Genoa. Christian Kouamè è tornato in Italia dalla Coppa d'Africa per una sospetta rottura del crociato del ginocchio sinistro. Il giocatori era impegnato in Egitto nella Coppa d'Africa Under 23 con la sua Costa d'Avorio e si è infortunato durante la seconda gara della sua nazionale.

I primi accertamenti sul posto non hanno dato esiti positivi tanto da convincere il giocatore a rientrare immediatamente a Genova. Sabato verranno effettuati gli esami anche in Italia, ma si teme il peggio. In caso di rottura del crociato la stagione per l'attuale capocannoniere del Genoa sarebbe già finita.