Genoa: Andreazzoli verso l'esonero, Gattuso vicinissimo

Genoa nel caos. La sconfitta di Roma potrebbe essere stata fatale per Aurelio Andreazzoli. Enrico Preziosi starebbe pensando all'esonero e avrebbe già contattato il sostituto: Gennaro Gattuso.

L'ex tecnico del Milan era già stato avvistato più volte in questa stagione sugli spalti a studiare la squadra rossoblù. Cinque punti in sei gare ed eccessivo turnover, l'ex tecnico dell'Empoli non ha convinto.

Secondo Sky Sport lunedì si potrebbe già avere la svolta.