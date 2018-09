Frosinone-Genoa, probabili formazioni: Radu in pole su Marchetti, Kouamè su Bessa

Dopo la vittoria sul Chievo il Genoa cerca i primi punti fuori casa, domenica il Grifone fa visita al Frosinone, fermo ad un punto in classifica e soprattutto a zero gol segnati. Ballardini cerca il colpo e potrebbe confermare la squadre che ben ha figurato nel turno infrasettimanale, a partire dal giovane Radu in porta.

QUI GENOA Radu potrebbe spuntarla, il giovane portiere ha convinto, Marchetti destinato a sedersi in panchina. In attacco Piatek cerca altri gol per battere altri record, al suo fianco Pandev e uno tra Kouamè e Bessa con il primo in vantaggio. A centrocampo Hiljemark e Romulo, in difesa Biraschi, Spolli e Zukanovic.

QUI FROSINONE Longo rischia grosso e vuole i primi gol in campionato. Per farlo si affiderà al ristabilito Joel Campbell, ex promessa del calcio costaricano. Al suo fianco Perica, parte fuori Ciano. Tornano titolari Molinaro e Salamon.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE: Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano, Zampano; Chibsah, Hallfredsson, Soddimo, Molinaro; Campbell, Perica. All. Longo.

GENOA: Radu; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito; Kouamè; Pandev, Piatek. All. Ballardini.

ARBITRO: Sacchi.

CALCIO D'INIZIO: domenica ore 15.00, stadio Benito Stirpe, Frosinone.