Frosinone-Genoa 1-2: Piatek non si ferma più, doppietta e primi punti in trasferta

Piatek non si ferma più. Il polacco segna una doppietta anche a Frosinone, sale a quota 8 gol in Serie A, 12 da inizio stagione e regala altri tre punti al Genoa. Si sblocca il Grifone in trasferta, con due gol del bomber tra il 33' e il 36'. Ciano accorcia su rigore prima dell'intervallo, realizzando la prima rete stagionale dei ciociari. Ripresa di sofferenza, ma il Genoa resiste e vola in classifica.

Primo tempo scoppiettante, prime occasioni ciociare con Joel Campbell e la bomba di Zampano ben parata da Radu, risponde il Genoa con una clamorosa occasione di Romulo. Il gol è nell'aria e arriva al 33' con il lancio dalle retrovie di Criscito, sponda aerea di un ottimo Kouamè per Piatek che si gira in un fazzoletto dal limita e fulmina Sportiello. 1-0. Genoa scatenato, Kouamè ruba un pallone a Salamon e si presenta a tu per tu con Sportiello, ma preferisce servire Piatek tutto solo: 2-0. Piatek da record. Nel finale il Frosinone la riapre con un rigore decretato per fallo di Spolli. Dal dischetto Ciano realizza la prima rete stagionale dei suoi.

Ripresa di sofferenza per il Genoa, il Frosinone inserisce Ciofani e si rende molto più pericoloso. Ballaridni si difende inserendo Zukanovic e Pereira al posto di Lazovic e Pandev, nel finale fuori anche uno stremato Sandro per Mazzitelli. Ancora Frosinone vicino al pareggio, ancora con Salamon, ma è di Kouamè l'occasione più ghiotta con un palo/palo in contropiede che grida vendetta. Finisce così. La doppietta di Piatek regala i primi punti in trasferta al Genoa. E il polacco non si ferma più. Il Parma, prossimo avversario, è avvisato.

TABELLINO E VOTI

Frosinone-Genoa 1-2

Reti: 33' e 36' Piatek, 41' Ciano (rig.)

Frosinone: Sportiello 6; Molinaro 6, Goldaniga 5, Salamon 5, Capuano 5.5 (75' Vloet 6), Zampano 5.5; Campbell 5 (61' Soddimo 5.5), Hallfredsson 5.5, Chibsah 6.5; Ciano 6.5, Perica 5 (46' Ciofani 6). All. Longo 5.

Genoa: Radu 6.5; Biraschi 6.5, Spolli 5.5, Criscito 6.5; Sandro 6.5 (75' Mazzitelli 6), Romulo 6.5, Hiljemark 6, Lazovic 5.5 (63' Zukanovic 6); Pandev 5.5 (68' Pereira 6); Kouamè 7.5, Piatek 8. All. Ballardini 7.5.

Arbitro: Sacchi.

Note: ammoniti Goldaniga, Hallfredsson, Campbell, Sandro e Mazzitelli.