Genoa-Fiorentina, probabili formazioni: Spolli c'è, tentazione Rossi dal primo minuto

Si avvicina il match interno del Genoa, domenica al Ferraris arriva la Fiorentina. Buone notizie tra i convocati, si rivede Spolli dopo una lunga assenza. Restano out Laxalt e Migliore. Grifone ormai tranquillo per la salvezza ottenuta, ma c'è da onorare il finale del campionato.

QUI GENOA In difesa ci sarà Spolli, resta da capire se Ballardini vorrà schierarlo dal primo minuto o farlo entrare a gara in corso. Potrebbe essere confermato il modulo con Medeiros alle spalle di Lapadula e Pandev, ma non è da escludere l'impiego di Rossi dal primo minuto. Rosi e Lazovic sugli esterni, Bessa in vantaggio per una maglia da titolare a centrocampo.

QUI FIORENTINA Problemi in difesa per Pioli, out Laurini e Hugo, tocca a Gaspar sulla destra. In attacco riflettori puntati sull'ex Simeone, reduce dalla tripletta contro il Napoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Genoa: Perin; Biraschi, Rossettini (Spolli), Zukanovic; Rosi, Bessa, Hiljemark, Bertolacci, Lazovic; Rossi; Lapadula. All. Ballardini.

Fiorentina: Sportiello; Gaspar, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Saponara, Simeone. All. Pioli.

Arbitro: Manganiello.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.