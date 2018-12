Genoa-Fiorentina, probabili formazioni: Kouamè e Romulo si riprendono il posto

Obiettivo chiudere l'anno tra gli applausi. E' stato chiaro Cesare Prandelli che si avvicina all'ultimo appuntamento del 2018, Genoa-Fiorentina. Sabato alle ore 15.00 squadre in campo, sicuramente il tecnico vivrà una sfida particolare essendo ex di turno e rilancerà dal primo minuto Kouamè e Romulo, i grandi esclusi di Cagliari.

QUI GENOA Pochi dubbi per Prandelli, Kouamè in campo al fianco di Piatek, Romulo esterno insieme a Lazovic, Bessa e Hiljemark e uno tra Sandro e Veloso completano il centrocampo. Criscito, Romero (su di lui sirene dell'Inter) e Biraschi in difesa. Radu in porta.

QUI FIORENTINA Due squalificati per Pioli, Gerson e Vitor Hugo. In difesa tocca a Ceccherini al fianco di Pezzella, mentre a centrocampo Fernandes con Veretout e Benassi. Nel tridente occhio all'ex Simeone insieme a Chiesa e il recuperato Mirallas.

Segui live e in esclusiva GENOA-FIORENTINA su DAZN

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Lazovic, Hiljemark, Sandro, Bessa, Romulo; Kouamè, Piatek. All. Prandelli.

FIORENTINA: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi; Chiesa, Mirallas, Simeone. All. Pioli.

ARBITRO: Massa.

Calcio d'inizio: diretta live DAZN alle ore 15.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.