Genoa-Fiorentina, probabili formazioni: Schone contro Ribery, Pajac insidia Barreca

Ottimo esordio in questa Serie A per il Genoa di Andreazzoli, ora c'è da trovare continuità. Domenica sera il Grifone fa il proprio esordio stagionale di fronte ai propri tifosi, al Ferraris arriva la rinnovata Fiorentina di Ribery e Boateng, un match che solamente pochi mesi fa valeva la salvezza in A e che ha dato vita all'ormai noto e scialbissimo 0-0.

Andreazzoli recupera Pajac e Agudelo, ma potrebbe confermare in blocco la formazione che ha fermato sul 3-3 la Roma all'Olimpico.

QUI GENOA Pajac insidia Barreca, ma l'ex Monaco dovrebbe essere confermato a sinistra. A destra Ghiglione. Tutti confermati, Pinamonti al fianco di Kouamè, Radovanovic e Lerager con Schone a centrocampo, Criscito, Romero e Zapata in difesa, con Biraschi relegato in panchina.

QUI FIORENTINA Ko beffardo alla prima col Napoli, Montella cambierà qualcosa. Boateng titolare con Chiesa e Sottil, Ribery pronto ad entrare a gara in corso. Dalbert, appena arrivato dall'Inter, potrebbe partire dal primo minuto. Castrovilli preferito a Benassi, Pulgar, Badelj completano il centrocampo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Radu; Criscito, Romero, Zapata; Ghiglione, Radovanovic, Lerager, Schone, Barreca; Kouamè, Pinamonti. All. Andreazzoli.

FIORENTINA: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Castrovilli, Pulgar, Badelj; Sottil, Chiesa, Boateng. All. Montella.

Arbitro: Giacomelli.

Calcio d'inizio: domenica 1 settembre ore 20.45, stadio Luigi Ferraris, Genova.