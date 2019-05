Fiorentina-Genoa 0-0: basta il punto, ci pensa l'Inter, il Grifone è salvo

Basta il pareggio. Fiorentina e Genoa non si fanno male, termina 0-0 il match del Franchi che unito al successo per 2-1 dell'Inter sull'Empoli regala la salvezza ad entrambe le squadre.

Partita sostanzialmente non giocata a Firenze con le due squadre che cercano di non farsi male. All'intervallo è 0-0 su entrambi i campi interessati, Milano e Firenze. Nella ripresa però Keita sblocca il match, il Genoa sarebbe salvo con un punticino. Dragowski para un rigore a Icardi, sembra un brutto segnale per il Grifone e infatti al 76' arriva il pareggio di Traorè che condannerebbe il Genoa. All'81' la rete di Nainggolan libera tutti, ma ci vuole un super Handanovic per blindare il risultato.

A Firenze non succede più nulla. Al triplice fischio gioia e lacrime in casa Genoa, fischi sonori dalla Fiesole per la Fiorentina. Salvezza per entrambe, retrocede l'Empoli. Ora bisognerà ricostruire.

TABELLINO E VOTI

FIORENTINA-GENOA 0-0

Fiorentina: Lafont 6; Milenkovic 6.5, Pezzella 6, Hugo 6, Biraghi 6; Benassi 5.5, Veretout 6 (90' Dabo sv), Gerson 5.5; Chiesa 5.5, Fernandes 6, Muriel 5.5. All. Montella 5.

Genoa: Radu 6; Zukanovic 5.5, Romero 6.5, Biraschi 6.5; Pereira 6 (80' Sanabria sv), Bessa 5 (86' Rolon sv), Veloso 6.5, Radovanovic 6, Criscito 6; Pandev 5.5 (84' Gunter sv), Kouamè 5. All. Prandelli 5.5.

Arbitro: Orsato.

Note: ammoniti Gerson, Radovanovic e Bessa.