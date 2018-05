Genoa-Fiorentina 2-3: pazza ripresa al Ferraris, Rossi si sblocca ma non basta

Che partita. Pazza ripresa al Ferraris, il Genoa fa sognare con la rimonta firmata dall'ex Pepito Rossi e Lapadula, ma viene rimontatonel finale dalle reti di Eysseric e Dabo e si arrende al 3-2 della Fiorentina. Non mancheranno le polemiche per il rosso diretto sventolato a Goran Pandev per un'entrata al limite. Ko rossoblù, ma non mancano gli spunti positivi.

Ballardini sorprende mandando in campo dal primo minuto non solo il rientrante Spolli, ma anche El Yamiq. In attacco l'attesissimo ex Giuseppe Rossi con Medeiros. Primo tempo equilibrato, il primo tiro è di Badelj, risponde il Genoa con Rossi e Hiljemark, ma è di Biraghi la conclusione più pericolosa. Sembra una prima frazione da 0-0, ma il triangolo Benassi-Simeone-Benassi porta al vantaggio viola a due minuti dal riposo. 1-0 Fiorentina.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa succede di tutto, entra subito Pandev per Rosi con il Genoa che diventa più aggressivo e al 64' trova il pareggio con il cross basso dell'altro neo entrato Bessa per l'uomo più atteso, Pepito Rossi, che si sblocca. 1-1. Il Ferraris è una bolgia e dopo tre minuti Rossi abbandona il campo per Lapadula, all'ex Milan basta un minuto per trovare il gol sul cross di Hiljemark. Tutto ribaltato. Ci pensa però Pandev a complicare i piani, brutta entrata a piedi uniti su Gaspar, l'arbitro opta per il rosso diretto. Ora si fa dura. Dopo sei minuti Perin non perfetto sul cross di Dabo, sbuca Eysseric e trova il 2-2. Ora è la Fiorentina a crederci e dopo altri tre minuti è proprio Dabo a siglare il definitivo 3-2 su cross di Falcinelli. Bagarre nel finale, espulso Zukanovic dalla panchina, ultime occasioni per Lazovic e soprattutto Medeiros, ma la viola si salva. Finisce 3-2 per la Fiorentina.

TABELLINO E VOTI

Genoa-Fiorentina 2-3

Reti: 43' Benassi, 64' Rossi, 68' Lapadula, 77' Eysseric, 80' Dabo

Genoa: Perin 5.5; El Yamiq 5, Spolli 5.5, Biraschi 6; Lazovic 5.5, Bertolacci 5.5, Veloso 6 (59' Bessa 6.5), Hiljemark 6.5, Rosi 5.5 (46' Pandev 5); Rossi 6.5 (67' Lapadula 6.5), Medeiros 5.5. All. Ballardini 6.

Fiorentina: Sportiello 6; Gaspar 5.5 (76' Falcinelli 6.5), Milenkovic 5.5, Pezzella 5.5, Biraghi 5.5; Benassi 7, Badelj 6 (62' Dabo 7), Veretout 6; Saponara 5.5 (66' Eysseric 6.5), Chiesa 6; Simeone 6. All. Pioli 6.5.

Arbitro: Manganiello.

Note: espulsi Pandev al 71' e Zukanovic (dalla panchina) all'84'; ammoniti Bertolacci, Spolli, Gaspar, Biraghi, Saponara, Dabo, Chiesa e Badelj.