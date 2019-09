Genoa-Fiorentina 2-1, le pagelle: riscatto Zapata, ma che bel Ghiglione

Dopo Roma avevamo detto: buona la prima, ma la seconda è andata molto meglio. Il Genoa trova la sua prima vittoria stagionale in Serie A superando 2-1 la Fiorentina al termine di un'ottima prestazione. Gol di Zapata e Kouamè, ma sono in tanti a brillare (qui la cronaca e video del match). Riscatto Zapata dopo l'insufficienza dell'Olimpico, ma molto bene Ghiglione, vero e proprio assist man. Bocciato il solo Romulo, entrato male in partita.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.