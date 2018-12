Genoa-Virtus Entella, derby insolito in Coppa Italia: le probabili formazioni

Derby insolito in Coppa Italia. Giovedì alle ore 18.00 allo stadio Luigi Ferraris andrà in scena Genoa-Virtus Entella, match valevole per i Sedicesimi di Finale di Coppa. In palio il passaggio del turno agli Ottavi contro la Roma (data e campo da decidere).

Juric cerca la sua prima vittoria sulla panchina rossoblù, ma la testa è tutta al fondamentale match di campionato di domenica in cui il Grifone ospita la Spal in una gara importantissima per la salvezza. Inutile dire che un ko in Coppa contro i "cugini" della Virtus potrebbe essere deleterio.

QUI GENOA Ampio turnover, ma ci saranno sicuramente Bessa e Romulo, squalificati in campionato. Potrebbe esserci anche Piatek, vista la media gol in Coppa (4 gol contro il Lecce) che potrebbe farlo lottare per la classifica cannonieri di questa competizione.

QUI ENTELLA Virtus che ormai si è rassegnata alla Serie C dopo una querelle che ha portato la squadra a rimanere ferma per mesi. Sfida storica per la formazione chiavarese, non solo per l'inedito derby, ma anche per il sogno Ottavi di Finale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Marchetti; Gunter, Lisandro Lopez, Biraschi; Pereira, Omeonga, Bessa, Veloso, Romulo; Favilli, Pandev (Piatek). All. Juric.

VIRTUS ENTELLA: Paroni; Germoni, Benedetti, Pellizzer, Belli; Eramo, Paolucci, Ardizzone; Nizzetto; Diaw, Caturano. All. Boscaglia.

ARBITRO: Marini.

Calcio d'inizio: giovedì 6 dicembre, ore 18.00, stadio Luigi Ferraris.