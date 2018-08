Genoa-Empoli probabili formazioni: Piatek è pronto, Sandro si ferma

Si avvicina l'esordio in Serie A per il Genoa dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi che ha colpito la città. Domenica al Ferraris arriva l'Empoli, la formazione neo promossa che ha già tre punti in cascina grazie alla vittoria sul Cagliari.

QUI GENOA Ballardini ha una certezza: Piatek. Al suo fianco è lotta a tre con Pandev favorito su Medeiros e Favilli. Sandro ai box, gioca Bessa. A centrocampo Romulo completa il pacchetto, ma occhio alla sorpresa Mazzitelli.

QUI EMPOLI Terracciano in porta, in mezzo al campo Acquah dovrebbe spuntarla su Bennacer. In attacco La Gumina e Caputo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Marchetti; Biraschi, Zukanovic, Spolli; Lazovic, Romulo, Hiljemark, Bessa, Criscito; Pandev, Piatek. All. Ballardini.

EMPOLI: Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo. All. Andreazzoli.

ARBITRO: Marinelli.

CALCIO D'INIZIO: domenica ore 20.30, stadio Luigi Ferraris, Genova.