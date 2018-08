Genoa-Empoli 2-1: Piatek e Kouamé, tre punti tra silenzio e commozione

Quarantatré minuti di silenzio. Di silenzio assordante. Il Genoa dimostra così la vicinanza alle vittime del Ponte Morandi e per i primi 43 minuti di gioco sugli spalti del Ferraris c'è spazio solo per ricordo e commozione. Nel mentre va in scena l'esordio in Serie A del nuovo Genoa targato Piatek-Kouamè, attenti a questi due. Sblocca il polacco (quinto gol in due gare), raddoppia l'ex Cittadella. Nella ripresa pura accademia con la rete di Mraz che rende il passivo meno pesante per l'Empoli e il Genoa bagna la prima con tre punti che fanno davvero ben sperare.

Nel silenzio "assordante" dei tifosi del Genoa il Grifone si carica e sin da subito preme sull'acceleratore. Rossoblù vivavi sin dalle prime battute e al 6' arriva il primo gol, chi lo realizza? Sempre lui, Piatek: gran cross di Criscito, Piatek dal centro dell'area di rigore colpisce al volo: 1-0. Quinto gol in due partite per il bomber polacco, numeri mostruosi. L'Empoli reagisce e si affida al talento del giovane Zajc che al 12' si inventa un gran tiro che sbatte sulla traversa. Bella partita, ma il Genoa ne ha di più e al 18' raddoppia. Ancora un super Criscito che tra le linee pesca la mossa a sorpresa del "Balla", Kouamè, diagonale preciso dell'ex Cittadella e 2-0. Genoa in controllo assoluto del match, al 35' Spolli in proiezione offensiva sfiora il tris in mischia. Minuto 43, applausi da tutto il Ferraris, sui tabelloni dello stadio scorrono i nomi di tutte le persone scomparse. Un momento davvero toccante. Finirà virtualmente così il primo tempo. Genoa 2 Empoli 0. Che Grifone.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Si riparte con gli stessi 22 del primo tempo, prima occasione toscana, super Marchetti su un super Zajc, deviazione sul palo. Zajc incontenibile, Criscito lo ferma con le cattive, giallo per il capitano. Ballardini cambia, fuori Pandev tra gli applausi, dentro Mazzitelli. Giallo anche a Zukanovic, succede poco. Il Genoa amministra, dentro Gunter per Lazovic, il Genoa prova a difendersi. Ultimo cambio, dentro Bessa per un applauditissimo Hiljemark. Mancano dieci minuti. Bessa sfiora il tris, ma c'è spazio nel recupero per la rete di Mraz che rende il passivo meno pesante per i toscani. Triplice fischio, il Genoa vince 2-1.

TABELLINO E VOTI

GENOA-EMPOLI 2-1

Reti: 6' Piatek, 18' Kouamè, 94' Mraz

Genoa: Marchetti 6.5; Biraschi 6, Spolli 5.5, Zukanovic 6; Lazovic 6 (72' Gunter 6), Romulo 6.5, Hiljemark 6.5 (81' Bessa sv), Criscito 7.5; Kouamè 7, Pandev 6 (55' Mazzitelli 6), Piatek 7. All. Ballardini 7.

Empoli: Terracciano 6; Di Lorenzo 5.5, Silvestre 5, Rasmussen 5, Antonelli 5.5; Acquah 5.5 (73' Bennacer 6), Capezzi 5.5, Krunic 6; Zajc 7 (85' Traorè sv); La Gumina 5 (77' Mraz 7), Caputo 5. All. Andreazzoli 5.5.

Arbitro: Marinelli.

Note: ammoniti Spolli, Criscito, Silvestre, Krunic e Zukanovic.