Genoa in lutto: addio a "Milio", storico presidente del Club Sestri Ponente

Genoa e genoani in lutto. E' morto Emilio Parodi, storico presidente del Genoa Club Sestri Ponente, intitolato a Lino Bonilauri. "Nel mondo della tifoseria rossoblù lo conoscevano tutti" scrive il Genoa Cfc sul proprio sito internet. "Era un classe 1932. Una forza della natura, nel nome del suo amore per il Grifone, per le capacità organizzative, aggregative e i valori vecchio stampo. Un buono. Di quelli che gli sorridono gli occhi ed emanano energie positive. Era stato tra i soci fondatori del club nel 1965 al Bar Damonte. Una presenza fissa. Un’istituzione in via Biancheri, poi in via Vigna, dove negli anni si era spostata l’attività del circolo. Parte integrante del tessuto urbano e connettivo della ‘Vecia’ Sestri".

"Non un club o un presidente qualunque. Una visione indipendente, libera da condizionamenti. Uno spirito libero ispirato da tratti gentili. Un coagulatore di consensi, adesioni, abbonamenti, feste, viaggi, trasferte. Sono passati alla storia i 19 pullman allestiti dal Bonilauri per Firenze, lo spareggio col Padova nel 1995. O quelli organizzati per Empoli e Piacenza nel 2005. Con la Freccia Rossoblù della squadra che non riusciva a fendere il traffico con la scorta, tale era l’intasamento e la densità di torpedoni che affollavano le strade. L’uomo dei record. I più li prenotava e riempiva lui. Il Genoa gli deve molto. Anche migliaia di genoani a cui appiccicava il suo genuino senso di appartenenza a una comunità. Quella che ora gli dice grazie e lo rimpiange".

"Il Presidente Preziosi, tutta la Società e la Dirigenza, anche a nome degli Staff Tecnici e dei Giocatori del passato e del presente, esprimono le più sentite condoglianze alla Famiglia e al Genoa Club Sestri Ponente. Addio ‘Miglio’. Sei nella nostra Storia. Grazie del tuo Esempio. E della tua Genoanità".

La cerimonia funebre è fissata per sabato 29 dicembre, alle 11.30 presso la Parrocchia N.S. dell’Assunta in Piazza Baracca a Sestri Ponente.